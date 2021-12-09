Проліт "Барселони» і снігопад у Бергамо - ігровий день Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів йде на зимову перерву. У ніч на 9 грудня завершилися матчі останнього туру групового етапу найпрестижнішого єврокубкового трофею.

Щоправда, із застереженням: поєдинок в італійському Бергамо, де місцева «Аталанта» збиралася посперечтатися за путівку до плей-офф із «Вільярреалом», перенесено на 9 грудня. Причина — сильний снігопад.

Інша важлива подія — конфуз «Барселони», яка без шансів програла «Баварії» та посіла лише третє місце у групі.

«Динамо» програло в останньому турі Ліги чемпіонів «Бенфіці» (0:2) та закінчило виступи в єврокубковому сезоні. У цьому матчі свій перший гол у кар'єрі в Лізі чемпіонів забив український нападник Роман Яремчук — ексфутболіст «Динамо», який тепер виступає за «Бенфіку».

Група E

«Баварія» — «Барселона», 3:0.

«Бенфіка» — «Динамо» Київ, 2:0.

На друге місце у групі претендували «Барселона» та «Бенфіка». На 28-й хвилині форвард господарів Роберт Левандовський дивом не замкнув простріл Томаса Мюллера. Але за п’ять хвилин «Барселона» не вбереглася, тільки цього разу Левандовський асистував Мюллеру — м’яч перетнув лінію воріт. А наприкінці першого тайму Лерой Сані застав зненацька воротаря дальнім ударом. На 62-й хвилині Джамал Мусіала взагалі зробив рахунок ганебним для «Барси».

Становище команд. 1. БАВАРІЯ — 18 очок. 2. БЕНФІКА — 8. 3. Барселона — 7. 4. Динамо Київ — 1.

Група F

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», 1:1

Матч «Аталанта» — «Вільярреал» перенесено на 9 грудня через снігопад.

«Манчестер», граючи другим складом, порадував своїх шанувальників на 9-й хвилині. Мейсон Грінвуд відгукнувся на подачу з флангу і в падінні «ножицями» переправив м’яч у сітку. Гості відігралися перед перервою. Фабіан Рідер скористався помилкою оборони суперника і пробив точно у «десятку». Але найцікавіше у цій групі буде у четвер, якщо, звісно, ​​погодні умови знову не втрутиться.

Становище команд. 1. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 11. 2. Вільярреал — 7. 3. Аталанта — 6. 4. Янг Бойз — 5.

Група G

«Зальцбург» — «Севілья», 1:0.

«Вольфсбург» — «Лілль», 1:3.

У найрівнішій за складом учасників групі перед останнім туром склалася цікава ситуація — всі чотири команди могли потрапити до плей-офф!

Севільці згаяли відмінний шанс на початку другого тайму — «Зальцбург» врятувала поперечина. Не забиваєш ти… Перехоплення м’яча в центрі поля, швидка контратака, простріл з флангу, і Ноа Окафор легко відправив м’яч у ціль. За чверть години «Севілья» залишилася у меншості та підписала собі вирок.

У паралельному матчі «Ліллю» принесли легку вікторію голи Бурака Йилмаза, Джонатан Девіда та Анхеля Гомеса. Господарі відповіли м’ячем Ренато Штеффена.

Становище команд. 1. ЛІЛЛЬ — 11. 2. ЗАЛЬЦБУРГ — 10. 3. Севілья — 6. 4. Вольфсбург — 5.

Група H

«Зеніт» — «Челсі», 3:3.

«Ювентус» — «Мальме», 1:0.

«Челсі» та «Ювентус» заочно сперечалися за першість у групі. Якщо туринці без особливих проблем досягли свого, то лондонський клуб оступився в Санкт-Петербурзі.

«Челсі» забив вже на 2-й хвилині завдяки Тімо Вернеру. Але ще до перерви «Зеніт» не лише відігрався стараннями Клаудіньо, а й вийшов уперед. Це Сердар Азмун реалізував вихід віч-на-віч. На 62-й хвилині Ромелу Лукаку зрівняв рахунок після гарної комбінації «синіх» — 2:2. Потім Вернер забив другий, отримавши проникаючий пас до штрафного майданчика. Офсайду судді не помітили, хоч були питання. І все ж таки «Зеніт» зумів врятуватися в компенсований час — Магомеду Оздоєву вдався розкішний удар.

А «Ювентус» переміг зі своїм улюбленим рахунком. Все вирішив навіс та влучний удар головою у виконанні Мойзе Кіна.

Становище команд. 1. ЮВЕНТУС — 15. 2. ЧЕЛСІ — 13. 3. Зеніт — 5. 4. Мальме — 1.