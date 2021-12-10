Арестович рассказал, кого и как планируют освободить во время следующего обмена

https://racurs.ua/n164223-arestovich-rasskazal-kogo-i-kak-planiruut-osvobodit-vo-vremya-sleduuschego-obmena.html

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Новый обмен пленными на Донбассе Россия привязывает к ведению Киевом прямых переговоров с группировками ЛДНР.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, кого Украина требует освободить во время следующего обмена пленными.

В эфире программы «Право на власть» 9 декабря советник Андрея Ермака рассказал, какие варианты обмена пленными сейчас обсуждает украинская сторона с российской. Киев предложил вариант обмена по формуле «60 на 60». Все предыдущие варианты обмена удерживаемыми лицами Кремль отверг.

В лучшем варианте это должен быть обмен 60 на 60. Список из 60 человек, освобождение которых добивается Украина, на этот раз тщательно проверен. Никаких уголовников, которых ОРДЛО иногда вносит в такие списки, сейчас в них нет, — сказал Арестович.

Среди тех, кого предлагает обменять Киев:

военные;

бойцы спецслужб, попавших в плен при выполнении боевых заданий;

женщины, в том числе — беременные;

тяжелобольные гражданские, удерживаемые в бесчеловечных условиях.

Зэков там нет, все тщательно проверены, у нас есть достаточный обменный фонд — до 310 человек. Все есть, отсутствует только добрая воля россиян, — заявил Арестович.

Он считает, что поводы, по которым РФ отказывает в обмене, надуманы. Киев настаивает на том, что обмен будет способствовать разрядке, продвижению переговоров и он никак не отразится на боеспособности российской армии.

Они любой вопрос задают в привязке с прямыми переговорами с «ДНР» и «ЛНР», — заявил советник главы ОП.

Украина предлагала три варианта: 13, 24 и 59 человек. Главный аргумент российской стороны — процессуальное очищение. Москва хочет, чтобы украинский президент помиловал их без приговора украинского суда, а это запрещает украинское законодательство.