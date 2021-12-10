Арестович розповів, кого планують звільнити під час наступного обміну полоненими, фото - Слово і діло

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Новий обмін полоненими на Донбасі Росія прив’язує до велення Києвом прямих переговорів із так званими угрупованнями ЛДНР.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, кого Україна вимагає звільнити під час наступного обміну полоненими.

В ефірі програми «Право на владу» 9 грудня радник Андрія Єрмака розповів, які варіанти обміну полоненими зараз обговорює українська сторона з російською. Київ запропонував варіант обміну за формулою «60 на 60». Всі попередні варіанти обміну утримуваними особами Кремль вважав за краще відкинути.

В найкращому варіанті це має бути обмін 60 на 60, зазначив Арестович. Список із 60 осіб, визволення яких домагається Україна, цього разу ретельно перевірений. Жодних кримінальників, яких ОРДЛО часом вносить у такі списки, зараз у них немає, — сказав Арестович.

Серед тих, кого пропонує обміняти Київ:

військові;

бійці спецслужб, які потрапили у полон при виконанні бойових завдань;

жінки, в тому числі — вагітні;

тяжкохворі цивільні, яких утримують в нелюдських умовах.

Зеків там немає, усі ретельно перевірені, ми маємо достатній обмінний фонд — до 310 осіб. Усе є, відсутня тільки добра воля росіян, — заявив Арестович.

Він вважає, що приводи, через які РФ відмовляє в обміні, надумані. Київ наполягає на тому, що обмін сприютиме розрядці, просуванню переговорів і він ніяк не позначиться на боєздатності російської армії.

Вони будь-яке питання ставлять у привязку з прямими переговорами з «ДНР» і «ЛНР», — заявив радник голови ОП.

Україна пропонувала три варіанти: 13, 24 і 59 осіб. Головний аргумент російської сторони — процесуальне очищення. Москва хоче, щоб український президент помилував їх без вироку українського суду, а це забороняє українське законодавство.