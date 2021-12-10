Росія відмовилася посилити режим припинення вогню на Донбасі

Посилити режим припинення вогню на Донбасі відмовилися представники РФ у ТКГ, фото: «Апостроф»

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Росія відкинула ініціативи України щодо посилення режиму припинення вогню, висунуті піl час роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 7 та 8 грудня.

Про це повідомляється у Telegram-акаунті української делегації для участі в ТКГ.

7 грудня засідання робочих підгруп ТКГ українська сторона висунула три ключові ініціативи:

повернення до сталого перемир’я шляхом забезпечення реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року;

відкриття КПВВ у Щасті, Золотому, яке з української сторони відкрито з листопада 2020 року;

взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило б звільнити найближчим часом близько 60 осіб.

Однак під час чергового засідання ТКГ 8 грудня 2021 року ці ініціативи були відкинуті Росією під надуманими приводами, наголошується в повідомленні.

Крім того, 9 грудня на позачерговому засіданні ТКГ Україна, з метою забезпечення сталого перемир’я та реалізації Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, запропонувала розширити склад Спільного центру контролю та координації не лише підписантами Комплексу, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною.

Ці ініціатива покликана забезпечити ефективний моніторинг та верифікацію режиму припинення вогню, проте вона була категорично відкинута РФ.

Пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року та прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року також була відкинута Російською Федерацією, — зазначається в повідомленні.

Євросоюз вже заявив, що Росія завела переговорний процес у мінському та нормандському форматі у глухий кут. Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в Нормандському форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах, — наголошується в заяві.

У ЄС нагадали, що минуло вже два роки від часу проведення останнього «нормандського» саміту, на якому були підписано документ під назвою «Загальні узгоджені висновки», проте більшість із узгоджених тоді заходів досі не реалізовано, попри досягнуті домовленості на технічному рівні в робочих групах ТКГ.

Вони залишаються заблокованими на політичному рівні, — зазначають у ЄС.



Також у ЄС нагадали про занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на сході України внаслідок різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню та нарощування РФ військових сил поблизу кордону.

Джерело: ТКГ, «Укрінформ»