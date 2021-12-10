Смертність від коронавірусу в Україні перетнула позначку 90 тис. - нова статистика

https://racurs.ua/ua/n164221-smertnist-vid-koronavirusu-v-ukrayini-peretnula-poznachku-90-tys-nova-statystyka.html

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Коронавірус забрав життя вже понад 90 тис. українців. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) 10 грудня розповіли про 442 нових летальних випадки від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19.

За добу в Україні зафіксували 11 тис. 327 нових підтверджених випадків. Серед тих, хто захворів у четвер, — 1 тис. 10 дітей та 214 медиків. В лікарні довелося відвезти 2 тис. 551 особу.

За увесь час пандемії в Україні захворіло вже понад 3,5 млн осіб, померли — 90 тис. 343 людей.

Цього тижня в Україні посилили карантин у регіонах жовтої зони, а також почали відстороняти від роботи нещеплених працівників із трьох нових категорій професій.

З 7 грудня Київ та вісім областей вийшли з червоної зони карантину. Нині у них діє жовта зона.

Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щепилися проти коронавірусу понад 14 млн українців. Із них отримали одну дозу — 14 млн 31 тис. 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 млн 252 тис. 237 людей. Таким чином, 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.