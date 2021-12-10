Майже 50 мігрантів загинули у ДТП в Мексиці, фото - АР

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Внаслідок ДТП у Мексиці загинули 49 людей, ще 58 постраждали, повідомила місцева влада.

Аварія сталася у мексиканському штаті Чьяпас.

Як повідомив в ефірі телеканалу Milenio голова агентства цивільного захисту штату Луїс Мануель Гарсія, на крутому повороті перекинувся трейлер, який перевозив понад 100 мігрантів із країн Латинської Америки. Серед загиблих є жінки та діти.

Латиноамериканський портал Infobae пише, що трейлер перевозив мігрантів із Центральної Америки, переважно громадян Гватемали, які прямували до США. Як зазначає видання, за непідтвердженими даними, в транспортного засобу відмовили гальма.

Схоже, жертви були мігрантами з Центральної Америки, хоча їхня національність поки що не підтверджена.

Морено сказав, що швидкість і велика кількість людей у ​​вантажівці могли викликати його перекидання. Коли транспортний засіб перекинувся, він врізався в основу сталевого пішохідного мосту. Біля місця ДТП на дорозі був вигин, який міг спричинити ДТП.

Рятувальники, що першими прибули на місце події, на правах анонімності сказали, що в кузові вантажівки, коли він розбився, було ще більше мігрантів, які втекли, боячись бути затриманими імміграційними агентами.

Ті, хто вижив, розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2,5 до 3,5 тис. дол. за перевезення в центральний мексиканський штат Пуебла.

Опинившись там, вони, мабуть, уклали контракт із іншою групою контрабандистів мігрантів, щоб ті доставили їх до кордону США.

Останні місяці мексиканська влада намагалася завадити мігрантам великими групами наближатися до кордону США, але потік незаконного ввезення мігрантів продовжується.