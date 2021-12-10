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Ракурс
Почти 50 мигрантов погибли в ДТП в Мексике, фото - АР

Почти 50 мигрантов погибли в ДТП в Мексике (ФОТО)

10 дек 2021, 08:52
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В результате ДТП в Мексике погибли 49 человек, еще 58 пострадали, сообщили местные власти.

Авария произошла в мексиканском штате Чьяпас.

Как сообщил в эфире телеканала Milenio глава агентства гражданской защиты штата Луис Мануэль Гарсия, на крутом повороте перевернулся трейлер, перевозивший более 100 мигрантов из стран Латинской Америки. Среди погибших есть женщины и дети.

Почти 50 мигрантов погибли в ДТП в Мексике, фото - АР

По словам чиновника, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, нуждающиеся в госпитализации доставлены в больницы.

Латиноамериканский портал Infobae пишет, что трейлер перевозил мигрантов из Центральной Америки, в основном граждан Гватемалы, которые направлялись в США. Как отмечает издание, по неподтвержденным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

Почти 50 мигрантов погибли в ДТП в Мексике, фото - АР

Похоже, жертвы были иммигрантами из Центральной Америки, хотя их национальность пока не подтверждена.

Морено сказал, что скорость и большое количество людей в грузовике могли вызвать его опрокидывание. Когда транспортное средство перевернулось, оно врезалось в основу стального пешеходного моста. Возле места ДТП на дороге был изгиб, который мог стать причиной ДТП.

Спасатели, первыми прибывшие на место происшествия, на правах анонимности сказали, в кузове грузовика, когда он разбился, было еще больше сбежавших мигрантов, боясь быть задержанными иммиграционными агентами.

Выжившие рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2,5 до 3,5 тыс. долл. за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла.

Почти 50 мигрантов погибли в ДТП в Мексике, фото - АР


Оказавшись там, они, вероятно, заключили контракт с другой группой контрабандистов мигрантов, чтобы они доставили их в границу США.

В последние месяцы мексиканская власть пыталась помешать мигрантам большими группами приближаться к границе США, но поток незаконного ввоза мигрантов продолжается.

Источник: Ракурс


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