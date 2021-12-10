Смертность от COVID-19 в Украине пересекла отметку 90 тыс. — новая статистика коронавируса

https://racurs.ua/n164221-smertnost-ot-covid-19-v-ukraine-peresekla-otmetku-90-tys-novaya-statistika.html

Ракурс

Коронавирус унес жизни уже более 90 тыс. украинцев. В Министерстве здравоохранения 10 декабря рассказали о 442 новых летальных случаях от последствий коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки в Украине зафиксировано 11 тыс. 327 новых подтвержденных случаев. Среди заболевших в четверг — 1 тыс. 10 детей и 214 медиков. В больницы пришлось отвезти 2 тыс. 551 человек.

За все время пандемии в Украине заболело уже более 3,5 млн человек, умерли 90 тыс. 343 человека.

На этой неделе в Украине усилили карантин в регионах желтой зоны, а также начали отстранять от работы непривитых работников из трех новых категорий профессий.

С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. В настоящее время в них действует желтая зона.

Как сообщили в Минздраве, с начала вакцинальной кампании привились против коронавируса более 14 млн украинцев. Из них получили одну дозу — 14 млн 31 тыс. 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 млн 252 тыс. 237 человек. Таким образом, 45,2% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен соствлять 40%.