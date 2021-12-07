Наслідки обстрілу Майорська, фото: Євген Каплін

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Ракурс

Російсько-терористичні війська обстріляли на Донеччині прифронтове селище Майорськ (смт Зайцеве).

В результаті у двох домоволодіннях на вулиці Станція Майорська пошкоджені вікна. Про це сьогодні, 7 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска», яка працює на лінії розмежування.

Він додав, що торік в обох будинках скління було відновлене за підтримки гуманітарних організацій.

За словами Капліна, ще кілька вікон під час обстрілу врятували від руйнування завдяки ставням, які на них раніше встановили благодійники — осколки боєприпасів застрягли в цих конструкціях.

Зазначається, що обстріл відбувся об 11.10. У цей момент в одному з будинків перебував немобільний чоловік 1956 року народження.

У поліції Донеччини зазначають, що жертв в результаті цього обстрілу немає.

Правоохоронці обстежують населений пункт, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям, — йдеться в повідомленні прес-служби Бахмутського райвідділу поліції.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).