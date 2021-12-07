Окупанти обстріляли селище на Донбасі, пошкоджені будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n164111-okupanty-obstrilyaly-selysche-na-donbasi-poshkodjeni-budynky-foto.htmlРакурс
Російсько-терористичні війська обстріляли на Донеччині прифронтове селище Майорськ (смт Зайцеве).
В результаті у двох домоволодіннях на вулиці Станція Майорська пошкоджені вікна. Про це сьогодні, 7 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска», яка працює на лінії розмежування.
Він додав, що торік в обох будинках скління було відновлене за підтримки гуманітарних організацій.
За словами Капліна, ще кілька вікон під час обстрілу врятували від руйнування завдяки ставням, які на них раніше встановили благодійники — осколки боєприпасів застрягли в цих конструкціях.
Зазначається, що обстріл відбувся об 11.10. У цей момент в одному з будинків перебував немобільний чоловік 1956 року народження.
У поліції Донеччини зазначають, що жертв в результаті цього обстрілу немає.
Правоохоронці обстежують населений пункт, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям, — йдеться в повідомленні прес-служби Бахмутського райвідділу поліції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).