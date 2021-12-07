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Ракурс
Последствия обстрела Майорска, фото: Евгений Каплин

Оккупанты обстреляли поселок на Донбассе, повреждены дома (ФОТО)

7 дек 2021, 18:59
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Российско-террористические войска обстреляли в Донецкой области прифронтовой поселок Майорск (пгт Зайцево).

В результате в двух домовладениях на улице Станция Майорская повреждены окна. Об этом сегодня, 7 декабря, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», работающей на линии разграничения.

Он добавил, что в прошлом году в обоих домах остекление было восстановлено при поддержке гуманитарных организаций.

По словам Каплина, еще несколько окон во время обстрела спасли от разрушения благодаря ставням, которые на них установили благотворители — осколки боеприпасов застряли в этих конструкциях.

Отмечается, что обстрел произошел в 11.10. В этот момент в одном из домов находился немобильный мужчина 1956 года рождения.

В полиции Донбасса отмечают, что жертв в результате этого обстрела нет.

Правоохранители обследуют населенный пункт, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям, — говорится в сообщении пресс-службы Бахмутского райотдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).


Последствия обстрела Майорска, фото: Евгений Каплин

Источник: Ракурс


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