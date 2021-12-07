Робота для удаленной работы в условиях пандемии представили в Японии

Робота для удаленной работы в условиях пандемии представили в Японииhttps://racurs.ua/n164110-robota-dlya-udalennoy-raboty-v-usloviyah-pandemii-predstavili-v-yaponii.htmlРакурс
Роботов и другие разработки для использования на заводах и магазинах в условиях эпидемии коронавируса представила японская компания Sony.
Эти технологии созданы для удовлетворения потребностей в системах дистанционного управления, призванных уменьшить распространение коронавируса между людьми, сообщает телеканал NHK.
Представленный робот имеет датчики, которые могут определить расстояние до объекта и состояние его поверхности.
Обычные роботы требуют, чтобы данные, такие как форма и вес объекта, были введены заранее. Новая модель может мгновенно регулировать захват предметов на основе информации, получаемой от датчиков.
То есть, робот сможет «брать в руки» мягкие и деликатные предметы, такие как цветы и торты, что может быть удобным, например, для размещения их на витринах магазинов.
Sony является разработчиком детекторов для камер смартфонов. Компания хочет использовать эти технологии в своих роботах. Ожидается, что это будет способствовать появлению новых способов дистанционной работы, поскольку пандемия коронавируса продолжается.
Источник: NHK