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Что искали украинцы в 2021 году, рассказали в Google, фото:

Что такое локдаун и как обновить Дію — Google назвал самые популярные запросы

7 дек 2021, 17:49
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Компания Google назвал самые популярные среди украинцев в 2021 году поисковые запросы.


Об этом говорится в материале, опубликованном в официальном блоге «Google Украина».

Самыми популярными запросами года стали:

  • «Евро 2020»;
  • «Игра в кальмара»;
  • «Холостяк 2021»;
  • «Классрум»;
  • «Украина Англия»;
  • «Усик Джошуа»;
  • «Евровидение 2021»;
  • «Украина Швеция»;
  • «Олимпиада 2021»;
  • «Вступ 2021».

Больше всего украинцы интересовались такими персонами:

  • Александром Усиком;
  • Алексеем Навальным;
  • МакSим;
  • Сергеем Стерненко;
  • Адель Асанти;
  • Алеком Болдвином;
  • Жаном Беленюком;
  • Джо Байденом;
  • Златой Огневич;
  • Андреем Ярмоленко.

Относительно умерших в этом году больше всего поисковых запросов касались:

  • принца Филиппа;
  • Владимира Меньшова;
  • Жана-Поля Бельмондо;
  • Григория Чапкиса;
  • Антона Полякова;
  • Александра Шаляпина;
  • Андрея Мягкова;
  • Саида Губденского;
  • Петра Мамонова;
  • Валерия Горкалина.

Среди фильмов украинцев больше всего интересовали:

  • «Веном 2»;
  • «Отряд самоубийц 2»;
  • «Круэлла»;
  • «Гнев человеческий»;
  • «Красное сообщение»;
  • «Лига справедливости Зака Снайдера»;
  • «После 3»;
  • «Бос молокосос 2»;
  • «Дюна»;
  • «Душа».

В категории «сериалы» самыми популярными запросами были:

  • «Игра в кальмара»;
  • «Джинни и Джорджия»;
  • «Жуки 2 сезон»;
  • «Постукай в мою дверь»;
  • «Отпуск»;
  • «Атака титанов»;
  • «Трудные подростки 3 сезон»;
  • «Бриджертоны»;
  • «Милиционер из Рублевки»;
  • «Папик 2 сезон».

В категории ТВ-шоу украинцев больше всего интересовали:

  • «Холостяк 2021»;
  • «Евровидение 2021»;
  • «Холостячка 2»;
  • «Пацанки 6 сезон»;
  • «Игра на ТНТ»;
  • «Оскар 2021»;
  • «Маска»;
  • «Супербабушка»;
  • «Звезды в Африке»;
  • «Танцы со звездами».

В категории «покупка» самыми популярными запросами были:

  • «Поп-ит»;
  • «Билет на поезд»;
  • «iPhone 13»;
  • «Симпл-димпл»;
  • «Перепуска на транспорт в Киеве»;
  • «Санки»;
  • «Сертификат о вакцинации»;
  • «PlayStation 5»;
  • «Биткоин»;
  • «Витамин D».

Среди вопросов «Что такое?» самыми популярными запросами были:

  • «�����";
  • «Симпл димпл»;
  • «Формалин»;
  • «Поп ит»;
  • «Локдаун»;
  • «Митинг»;
  • «Клабхаус»;
  • «Игра в кальмара»;
  • «Радужный поцелуй»;
  • «Фриланс».

Среди вопросов «Как?» наиболее популярными были:

  • «Как умер Сквидвард?»;
  • «Как выйти замуж?»;
  • «Как изменить поставщика газа?»;
  • «Как сыграла Украина?»;
  • «Как получить сертификат о вакцинации?»;
  • «Как компактно собрать чемодан?»;
  • «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»;
  • «Как обновить Дію?»;
  • «Как зарегистрироваться в Дія?»;
  • «Как похудеть за неделю?»

Источник: Ракурс


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