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Компания Google назвал самые популярные среди украинцев в 2021 году поисковые запросы.
Об этом говорится в материале, опубликованном в официальном блоге «Google Украина».
Самыми популярными запросами года стали:
- «Евро 2020»;
- «Игра в кальмара»;
- «Холостяк 2021»;
- «Классрум»;
- «Украина Англия»;
- «Усик Джошуа»;
- «Евровидение 2021»;
- «Украина Швеция»;
- «Олимпиада 2021»;
- «Вступ 2021».
Больше всего украинцы интересовались такими персонами:
- Александром Усиком;
- Алексеем Навальным;
- МакSим;
- Сергеем Стерненко;
- Адель Асанти;
- Алеком Болдвином;
- Жаном Беленюком;
- Джо Байденом;
- Златой Огневич;
- Андреем Ярмоленко.
Относительно умерших в этом году больше всего поисковых запросов касались:
- принца Филиппа;
- Владимира Меньшова;
- Жана-Поля Бельмондо;
- Григория Чапкиса;
- Антона Полякова;
- Александра Шаляпина;
- Андрея Мягкова;
- Саида Губденского;
- Петра Мамонова;
- Валерия Горкалина.
Среди фильмов украинцев больше всего интересовали:
- «Веном 2»;
- «Отряд самоубийц 2»;
- «Круэлла»;
- «Гнев человеческий»;
- «Красное сообщение»;
- «Лига справедливости Зака Снайдера»;
- «После 3»;
- «Бос молокосос 2»;
- «Дюна»;
- «Душа».
В категории «сериалы» самыми популярными запросами были:
- «Игра в кальмара»;
- «Джинни и Джорджия»;
- «Жуки 2 сезон»;
- «Постукай в мою дверь»;
- «Отпуск»;
- «Атака титанов»;
- «Трудные подростки 3 сезон»;
- «Бриджертоны»;
- «Милиционер из Рублевки»;
- «Папик 2 сезон».
В категории ТВ-шоу украинцев больше всего интересовали:
- «Холостяк 2021»;
- «Евровидение 2021»;
- «Холостячка 2»;
- «Пацанки 6 сезон»;
- «Игра на ТНТ»;
- «Оскар 2021»;
- «Маска»;
- «Супербабушка»;
- «Звезды в Африке»;
- «Танцы со звездами».
В категории «покупка» самыми популярными запросами были:
- «Поп-ит»;
- «Билет на поезд»;
- «iPhone 13»;
- «Симпл-димпл»;
- «Перепуска на транспорт в Киеве»;
- «Санки»;
- «Сертификат о вакцинации»;
- «PlayStation 5»;
- «Биткоин»;
- «Витамин D».
Среди вопросов «Что такое?» самыми популярными запросами были:
- «�����";
- «Симпл димпл»;
- «Формалин»;
- «Поп ит»;
- «Локдаун»;
- «Митинг»;
- «Клабхаус»;
- «Игра в кальмара»;
- «Радужный поцелуй»;
- «Фриланс».
Среди вопросов «Как?» наиболее популярными были:
- «Как умер Сквидвард?»;
- «Как выйти замуж?»;
- «Как изменить поставщика газа?»;
- «Как сыграла Украина?»;
- «Как получить сертификат о вакцинации?»;
- «Как компактно собрать чемодан?»;
- «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»;
- «Как обновить Дію?»;
- «Как зарегистрироваться в Дія?»;
- «Как похудеть за неделю?»
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