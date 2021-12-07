Что искали украинцы в 2021 году, рассказали в Google, фото:

Что такое локдаун и как обновить Дію — Google назвал самые популярные запросы

https://racurs.ua/n164109-chto-takoe-lokdaun-i-kak-obnovit-diu-google-nazval-samye-populyarnye-zaprosy.html

7 дек 2021, 17:49 999

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