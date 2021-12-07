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Що таке локдаун та як оновити Дію — Google назвав найпопулярніші запити рокуhttps://racurs.ua/ua/n164109-scho-take-lokdaun-ta-yak-onovyty-diu-google-nazvav-naypopulyarnishi-zapyty-roku.htmlРакурс
Компанія Google навала найпопулярніші серед українців у 2021 році пошукові запити.
Про це йдеться у матеріалі, опублікованому в офіційному блозі «Google Україна».
Найпопулярніші запитами року стали:
- «Евро 2020»;
- «Игра в кальмара»;
- «Холостяк 2021»;
- «Классрум»;
- «Украина Англия»;
- «Усик Джошуа»;
- «Евровидение 2021»;
- «Украина Швеция»;
- «Олимпиада 2021»;
- «Вступ 2021».
Найбільше українці цікавилися такими персонами:
- Олександром Усиком;
- Олексієм Навальним;
- МакSим;
- Сергієм Стерненком;
- Адель Асанті;
- Алеком Болдвіном;
- Жаном Беленюком;
- Джо Байденом;
- Златою Огневич;
- Андрієм Ярмоленком.
Щодо осіб, які померли цьогоріч, найбільше пошукових запитів стосувалися:
- принца Філіпа;
- Володимира Меньшова;
- Жана-Поля Бельмондо;
- Григорія Чапкіса;
- Антона Полякова;
- Олександра Шаляпіна;
- Андрія М’ягкова;
- Саїда Губденського;
- Петра Мамонова;
- Валерія Гаркаліна.
Серед фільмів українців найбільше цікавили:
- «Веном 2»;
- «Загін самогубців 2»;
- «Круелла»;
- «Гнів людський»;
- «Червоне повідомлення»;
- «Ліга справедливості Зака Снайдера»;
- «Після 3»;
- «Бос молокосос 2»;
- «Дюна»;
- «Душа».
У категорії «серіали» найпопулярнішими запитами були:
- «Гра в кальмара»;
- «Джинні й Джорджія»;
- «Жуки 2 сезон»;
- «Постукай в мої двері»;
- «Відпустка»;
- «Атака титанів»;
- «Важкі підлітки 3 сезон»;
- «Бріджертони»;
- «Міліціонер з Рубльовки»;
- «Папік 2 сезон».
У категорії ТБ-шоу українців найбільше цікавили:
- «Холостяк 2021»;
- «Євробачення 2021»;
- «Холостячка 2»;
- «Пацанки 6 сезон»;
- «Игра на ТНТ»;
- «Оскар 2021»;
- «Маска»;
- «Супербабуся»;
- «Звезды в Африке»;
- «Танці з зірками».
У категорії «покупка» найпопулярнішими запитами були:
- «Поп-іт»;
- «Квиток на поїзд»;
- «iPhone 13»;
- «Симпл-димпл»;
- «Перепуска на транспорт у Києві»;
- «Санки»;
- «Сертифікат про вакцинацію»;
- «PlayStation 5»;
- «Біткоїн»;
- «Вітамін D».
Серед питань «Що таке?/Что такое?» найпопулярнішими запитами були:
- «�����";
- «Симпл димпл»;
- «Формалин»;
- «Поп ит»;
- «Локдаун»;
- «Митинг»;
- «Клабхаус»;
- «Игра в кальмара»;
- «Радужный поцелуй»;
- «Фриланс».
Серед питань «Як?/Как?» найпопулярнішими були:
- «Как умер Сквидвард?»;
- «Як вийти заміж?»;
- «Як змінити постачальника газу?»;
- «Как сыграла Украина?»;
- «Як отримати сертифікат про вакцинацію?»;
- «Как компактно собрать чемодан?»;
- «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»;
- «Як оновити Дію?»;
- «Як зареєструватися в Дія?»;
- «Как похудеть за неделю?»
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