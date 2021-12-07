Що шукали українці у 2021 році, розповіли у Google

Що таке локдаун та як оновити Дію — Google назвав найпопулярніші запити року

https://racurs.ua/ua/n164109-scho-take-lokdaun-ta-yak-onovyty-diu-google-nazvav-naypopulyarnishi-zapyty-roku.html

7 гру 2021, 17:49 999

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