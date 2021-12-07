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Ракурс
Що шукали українці у 2021 році, розповіли у Google

Що таке локдаун та як оновити Дію — Google назвав найпопулярніші запити року

7 гру 2021, 17:49
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Компанія Google навала найпопулярніші серед українців у 2021 році пошукові запити.


Про це йдеться у матеріалі, опублікованому в офіційному блозі «Google Україна».

Найпопулярніші запитами року стали:

  • «Евро 2020»;
  • «Игра в кальмара»;
  • «Холостяк 2021»;
  • «Классрум»;
  • «Украина Англия»;
  • «Усик Джошуа»;
  • «Евровидение 2021»;
  • «Украина Швеция»;
  • «Олимпиада 2021»;
  • «Вступ 2021».

Найбільше українці цікавилися такими персонами:

  • Олександром Усиком;
  • Олексієм Навальним;
  • МакSим;
  • Сергієм Стерненком;
  • Адель Асанті;
  • Алеком Болдвіном;
  • Жаном Беленюком;
  • Джо Байденом;
  • Златою Огневич;
  • Андрієм Ярмоленком.

Щодо осіб, які померли цьогоріч, найбільше пошукових запитів стосувалися:

  • принца Філіпа;
  • Володимира Меньшова;
  • Жана-Поля Бельмондо;
  • Григорія Чапкіса;
  • Антона Полякова;
  • Олександра Шаляпіна;
  • Андрія М’ягкова;
  • Саїда Губденського;
  • Петра Мамонова;
  • Валерія Гаркаліна.

Серед фільмів українців найбільше цікавили:

  • «Веном 2»;
  • «Загін самогубців 2»;
  • «Круелла»;
  • «Гнів людський»;
  • «Червоне повідомлення»;
  • «Ліга справедливості Зака Снайдера»;
  • «Після 3»;
  • «Бос молокосос 2»;
  • «Дюна»;
  • «Душа».

У категорії «серіали» найпопулярнішими запитами були:

  • «Гра в кальмара»;
  • «Джинні й Джорджія»;
  • «Жуки 2 сезон»;
  • «Постукай в мої двері»;
  • «Відпустка»;
  • «Атака титанів»;
  • «Важкі підлітки 3 сезон»;
  • «Бріджертони»;
  • «Міліціонер з Рубльовки»;
  • «Папік 2 сезон».

У категорії ТБ-шоу українців найбільше цікавили:

  • «Холостяк 2021»;
  • «Євробачення 2021»;
  • «Холостячка 2»;
  • «Пацанки 6 сезон»;
  • «Игра на ТНТ»;
  • «Оскар 2021»;
  • «Маска»;
  • «Супербабуся»;
  • «Звезды в Африке»;
  • «Танці з зірками».

У категорії «покупка» найпопулярнішими запитами були:

  • «Поп-іт»;
  • «Квиток на поїзд»;
  • «iPhone 13»;
  • «Симпл-димпл»;
  • «Перепуска на транспорт у Києві»;
  • «Санки»;
  • «Сертифікат про вакцинацію»;
  • «PlayStation 5»;
  • «Біткоїн»;
  • «Вітамін D».

Серед питань «Що таке?/Что такое?» найпопулярнішими запитами були:

  • «�����";
  • «Симпл димпл»;
  • «Формалин»;
  • «Поп ит»;
  • «Локдаун»;
  • «Митинг»;
  • «Клабхаус»;
  • «Игра в кальмара»;
  • «Радужный поцелуй»;
  • «Фриланс».

Серед питань «Як?/Как?» найпопулярнішими були:

  • «Как умер Сквидвард?»;
  • «Як вийти заміж?»;
  • «Як змінити постачальника газу?»;
  • «Как сыграла Украина?»;
  • «Як отримати сертифікат про вакцинацію?»;
  • «Как компактно собрать чемодан?»;
  • «Как получить 1000 грн за вакцинацию?»;
  • «Як оновити Дію?»;
  • «Як зареєструватися в Дія?»;
  • «Как похудеть за неделю?»

Джерело: Ракурс


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