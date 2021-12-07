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Компанія Sony створила робота для віддаленої роботи, фото: NHK

Робота для віддаленої роботи в умовах пандемії представили в Японії

7 гру 2021, 18:26
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Роботів та інші розробки для використання на заводах та в магазинах в умовах епідемії коронавірусу представила японська компанія Sony.

Ці технології створені, щоб задовольнити потреби в системах дистанційного керування, покликаних зменшити поширення коронавірусу між людьми, повідомляє телеканал NHK.

Представлений робот має датчики, які можуть визначити відстань до об'єкта та стан його поверхні.

Зазначається, що звичайні роботи вимагають, щоб дані, такі як форма та вага об'єкта, були введені заздалегідь. Нова модель може миттєво регулювати захоплення предметів на основі інформації, яку вона отримує від датчиків.

Тобто, робот зможе «брати в руки» м’які та делікатні предмети, такі як квіти та торти, що може бути зручним для, наприклад, розміщення їх на вітринах магазинів.

Компанія Sony створила робота для віддаленої роботи, фото: NHK


Sony є розробником сенсорів для камер смартфонів. Компанія хоче застосувати ці технології у своїх роботах. Очікується, що це сприятиме появі нових способів дистанційної роботи, оскільки пандемія коронавірусу триває.

Джерело: NHK


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