Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе

Усилить режим прекращения огня на Донбассе отказались представители РФ в ТКГ, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n164222-rossiya-otkazalas-usilit-rejim-prekrascheniya-ognya-na-donbasse.html

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Россия отвергла инициативы Украины по усилению режима прекращения огня, выдвинутые во время работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 7 и 8 декабря.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте украинской делегации для участия в ТКХ.

7 декабря заседание рабочих подгрупп ТКГ украинская сторона выдвинула три ключевые инициативы:

возвращение к установившемуся перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года;

открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которое с украинской стороны открыты с ноября 2020 года;

взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшее время около 60 человек.

Однако во время очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года эти инициативы были отвергнуты Россией под надуманными предлогами, отмечается в сообщении.

Кроме того, 9 декабря на внеочередном заседании ТКГ Украина, в целях обеспечения устойчивого перемирия и реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (с их согласия) как независимой стороной.

Эта инициатива призвана обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня, однако она была категорически отвергнута РФ.

Предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении в режим прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также было отвергнуто Российской Федерацией, — отмечается в сообщении.

Евросоюз уже заявил, что Россия завела переговорный процесс в минском и нормандском формате в тупик. Об этом говорится в заявлении ЕС об агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает агентство «Укринформ».

Отказ России как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствование проведению очередной встречи в Нормандском формате влечет за собой безысходность в этих переговорных форматах, — отмечается в заявлении.

В ЕС напомнили, что прошло уже два года со времени проведения последнего «нормандского» саммита, на котором был подписан документ под названием «Общие согласованные выводы», однако большинство согласованных тогда мер до сих пор не реализовано, несмотря на достигнутые договоренности на техническом уровне в рабочих группах ТКГ.

Они остаются заблокированными на политическом уровне, — отмечают в ЕС.



Также в ЕС напомнили об обеспокоенности по поводу ухудшения безопасностной ситуации на востоке Украины в результате резкого роста количества нарушений режима прекращения огня и наращивания РФ военных сил вблизи границы.

Источник: ТКГ, «Укринформ»