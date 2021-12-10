Помер символ фанатів і талісман «Динамо» Парамон. Фото: Динамо

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Ракурс

Парамон помер на 67-му році життя — Сергій Заборовський, суперфан київського «Динамо», став широко відомий після того, як у 2011 році дав стусанів одному з додаткових асистентів голландської бригади арбітрів.

Заборовський у такий спосіб висловив своє розчарування результатом гри з «Брагою». Про це повідомляє Champion.com.ua.

Перший матч «Динамо» він відвідав 4 жовтня 1967 року. З початку 1970-х він намагався бути присутнім на всіх футбольних, хокейних та баскетбольних матчах, які проходили в Києві.

Відомо, що нещодавно Заборовський впав біля свого будинку й сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми, Парамон прийшов у себе, але втратив зір і координацію рухів. Для відновлення зору йому була необхідна операція з видалення діагностованої катаракти.

Рішенням президента «Динамо» Ігоря Суркіса, клуб брав на себе витрати по проведенню необхідної операції та подальшому процесу відновлення.

Сергій понад 50 років був символом фанатського руху, втіленням вірності клубу та талісманом киян. Він не пропускав жодного домашнього матчу улюбленої команди та регулярно підтримував біло-синіх у виїзних поєдинках, ставши справжньою легендою серед уболівальників. Навіть останніми роками свого життя, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, відвідував стадіон, щоби побачити гру «Динамо» на власні очі та принести команді удачу, — заявили в «Динамо».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліга чемпіонів йде на зимову перерву. У ніч на 9 грудня завершилися матчі останнього туру групового етапу найпрестижнішого єврокубкового трофею.

Джерело: Champion.com.ua