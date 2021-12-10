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Ракурс
ЗМІ порахували втрати Ахметова через конфлікт із Зеленським, фото - Ліга

ЗМІ порахували втрати Ахметова через конфлікт із Зеленським

10 гру 2021, 11:43
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Рінат Ахметов, найбагатший українець та олігарх, зазнає збитків через законодавчі нововведення, які запровадили у 2021 році. Експерти порахували, що власник ДТЕКу, «Метінвесту», ФК «Шахтар» і каналу «Україна» втрачає приблизно 800 млн дол.

У серпні Кабмін підвищив ціни на вантажні залізничні перевезення, у вересні Рада ухвалила закон про олігархів, а у листопаді — ресурсний закон, який підвищує ціну ренти на видобуток залізної руди та податок на викиди СО2.

Восени між президентом Володимиром Зеленським та Ахметовим розпочався справжній конфлікт. 1 грудня глава держави повідомив, що олігарха «втягують у держпереворот», згодом генпрокурор Ірина Венедіктова натякнула, що готова активізувати кримінальні провадження.

Частина ініціатив влади вже принесла великі витрати бізнесмену, але в майбутньому вони можуть суттєво зрости.

Forbes підрахував втрати Ахметова.

Рента на видобуток залізної руди — 28 млн доларів

Раніше металурги платили до бюджету 11−12% собівартості кожної тонни руди, тепер рента привʼязана до індексу китайської біржі. Зараз ціна на китайській біржі 108,4 дол./т, ставка на руду за такої ціни — 5 дол./т. За старою формулою підприємства Ахметова сплачували 3,5 дол./т. Якщо ціну на руду фіксують на цій позиції, його підприємства заплатять до бюджету 87,5 млн, що на 28 млн дол. більше, ніж торік.

ЗМІ порахували втрати Ахметова через конфлікт із Зеленським, фото - Форбс

Екологічний податок — 25 млн доларів

Закон № 5600 підвищує податок на шкідливі викиди. Тепер підприємства платитимуть не 10, а 30 грн за тонну викидів СО2. Це принесе до бюджету додатково 2,1 млрд грн. Більшість цих грошей заплатять підприємства, повʼязані з Ахметовим. ДТЕК та «Метінвест» торік заплатили 355 млн грн (12,9 млн дол.), за новими податковими нормами ця цифра становить 1,06 млрд грн (38,6 млн дол.). У 2022 році підприємства Ахметова заплатять на 25 млн дол. більше.

«Зелена» енергетика — 158 млн доларів

Державне підприємство «Гарантований покупець» боргує ДТЕК 158 млн. дол. Цього року ДТЕК — єдина компанія, яка не отримала відшкодування за боргом від держави. Компанії Ахметова належить 25% відсотків ринку альтернативної енергії.

Залізниця — 72 млн доларів

У серпні Мінінфраструктури підвищило тарифи на перевезення вантажів залізницею. Головна відмінність від попередніх підвищень — це нова формула підрахунку, яка передбачає зближення тарифних класів. У 2021 році тариф на вантажоперевезення першого класу, тобто залізної руди та вугілля, зріс на 8%, а з 2022 року передбачається зростання на 30%. Підвищення тарифу підприємствам Ахметова коштуватиме додаткові 72 млн. дол.

Ще одна норма, яка зачепить бізнес олігарха на залізниці, — це списання вагонів. Списувати їх почнуть із наступного року, реформа оновлення парку «Укрзалізниці» розрахована на 10 років. Усього компанії олігарха можуть втратити 8 тис. вагонів до 2032 року.

Медіа — 600 млн доларів

Ахметов має всі шанси потрапити до списку олігархів, який Рада нацбезпеки має опублікувати в травні 2022 року. Один із способів уникнути небажаного статусу — це продати медіа-активи. Орієнтовна ціна медіа-холдингу Ахметова — від 500 до 700 млн дол.


Джерело: Forbs

Джерело: Ракурс


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