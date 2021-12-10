ЗМІ порахували втрати Ахметова через конфлікт із Зеленським

Восени між президентом Володимиром Зеленським та Ахметовим розпочався справжній конфлікт. 1 грудня глава держави повідомив, що олігарха «втягують у держпереворот», згодом генпрокурор Ірина Венедіктова натякнула, що готова активізувати кримінальні провадження.

Частина ініціатив влади вже принесла великі витрати бізнесмену, але в майбутньому вони можуть суттєво зрости.

Forbes підрахував втрати Ахметова.

Рента на видобуток залізної руди — 28 млн доларів

Раніше металурги платили до бюджету 11−12% собівартості кожної тонни руди, тепер рента привʼязана до індексу китайської біржі. Зараз ціна на китайській біржі 108,4 дол./т, ставка на руду за такої ціни — 5 дол./т. За старою формулою підприємства Ахметова сплачували 3,5 дол./т. Якщо ціну на руду фіксують на цій позиції, його підприємства заплатять до бюджету 87,5 млн, що на 28 млн дол. більше, ніж торік.

Екологічний податок — 25 млн доларів

Закон № 5600 підвищує податок на шкідливі викиди. Тепер підприємства платитимуть не 10, а 30 грн за тонну викидів СО2. Це принесе до бюджету додатково 2,1 млрд грн. Більшість цих грошей заплатять підприємства, повʼязані з Ахметовим. ДТЕК та «Метінвест» торік заплатили 355 млн грн (12,9 млн дол.), за новими податковими нормами ця цифра становить 1,06 млрд грн (38,6 млн дол.). У 2022 році підприємства Ахметова заплатять на 25 млн дол. більше.

«Зелена» енергетика — 158 млн доларів

Державне підприємство «Гарантований покупець» боргує ДТЕК 158 млн. дол. Цього року ДТЕК — єдина компанія, яка не отримала відшкодування за боргом від держави. Компанії Ахметова належить 25% відсотків ринку альтернативної енергії.

Залізниця — 72 млн доларів

У серпні Мінінфраструктури підвищило тарифи на перевезення вантажів залізницею. Головна відмінність від попередніх підвищень — це нова формула підрахунку, яка передбачає зближення тарифних класів. У 2021 році тариф на вантажоперевезення першого класу, тобто залізної руди та вугілля, зріс на 8%, а з 2022 року передбачається зростання на 30%. Підвищення тарифу підприємствам Ахметова коштуватиме додаткові 72 млн. дол.

Ще одна норма, яка зачепить бізнес олігарха на залізниці, — це списання вагонів. Списувати їх почнуть із наступного року, реформа оновлення парку «Укрзалізниці» розрахована на 10 років. Усього компанії олігарха можуть втратити 8 тис. вагонів до 2032 року.

Медіа — 600 млн доларів

Ахметов має всі шанси потрапити до списку олігархів, який Рада нацбезпеки має опублікувати в травні 2022 року. Один із способів уникнути небажаного статусу — це продати медіа-активи. Орієнтовна ціна медіа-холдингу Ахметова — від 500 до 700 млн дол.

Джерело: Forbs