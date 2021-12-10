Гігантський потенційно небезпечний астероїд летить до Землі

https://racurs.ua/ua/n164231-gigantskyy-potenciyno-nebezpechnyy-asteroyid-letyt-do-zemli.html

Ракурс

Астероїд розміром з Ейфелеву вежу наближається до Землі — NASA повідомило про об'єкт 4660 Nereus, що летить.

Він не становить загрози для планети. Про це повідомляє The Mirror.

Космічне агентство привласнило астероїду клас «потенційно небезпечний». У довжину він більш як 304,8 м, його швидкість — 23,6 тис. км/год. Астероїд максимально зблизиться із Землею на відстань 7,4 млн км. За даними газети, його виявили в 1982 році, за розмірами він більше Ейфелевої вежі (її висота — 300 м).

За даними NASA, максимальне зближення астероїда із Землею відбудеться 11 грудня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що небезпечні астероїди навчилися знищувати вчені. Астрономи Університету Джона Хопкінса знайшли спосіб запобігти зіткненню небесних тіл із Землею. Для цього дослідники підірвали астероїд за допомогою ядерного пристрою.

Джерело: The Mirror