Нові дані про ефективність вакцин проти штаму «Омікрон» опублікували вчені. Фото: telegraf

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Вакцинація від коронавірусу захистить від штаму «Омікрон», однак для цього потрібно три щеплення. Бустерна доза підвищує ефективність до 75%.

Агентство безпеки охорони здоровʼя Великої Британії проаналізувало дані понад 500 випадків зараження штамом «Омікрон» та кілька тисяч випадків зараження штамом «Дельта». Про це повідомляє BBC.

Дослідження показало різке зниження ефективності вакцини AstraZeneca та значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer. Проте третя доза підвищила ефективність захисту від тяжкого перебігу хвороби до 70−75%.

За оцінками агентства, до середини грудня більш ніж половина всіх хворих у країні буде заражено «Омікроном». Якщо це зростання продовжиться, до кінця місяця буде зареєстровано понад 1 млн випадків зараження.

До цих прогнозів варто ставитися з обережністю, але вони вказують на те, що через кілька місяців після другого уколу існує більший ризик підхопити варіант «Омікрон» у порівнянні зі штамом «Дельта», — додали вчені.

Дослідники уточнили, що навіть дві дози вакцини забезпечують захист від серйозних ускладнень COVID-19. Людям, які ще не вакцинувалися, варто поспішити зробити щеплення.

Вчені прогнозують, що нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», може призвести до того, що багато людей одночасно потребуватимуть медичної допомоги.

Нагадаємо, за даними японських вчених, вакцинація від коронавірусу менш ефективна проти нового штаму «Омікрон». Цей різновид вірусу в 4,2 раза заразніший на ранній стадії, ніж «Дельта».

Джерело: BBC