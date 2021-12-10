В Іспанії лютує шторм «Барра» – затоплені вулиці, є загиблий. Фото: El Pais

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В Іспанії шторм «Барра» наробив чимало лиха — в країні почалися сильні повені. Тисячі людей залишилися без світла, а в школах через негоду довелося зупинити навчання.

Також влада скасувала морські та залізничні рейси. Найбільше постраждали регіони Наварра та Країна Басків. Про це пише El Pais.

Поліція повідомила, що одна людина загинула після зсуву ґрунту на дах господарської будівлі.

В одному з регіонів через затоплені дороги виявився відрізаним госпіталь. У кількох містах люди сплавлялися на байдарках вулицями, а рятувальники із помпами намагаються знизити рівень води.

Уряди регіонів оголосив про повінь другого рівня і заявив, що аналогічні умови ймовірні в суботу. За словами чиновників, проблемою в першу чергу є не кількість опадів, рівень річок.

Після різкого похолодання, коли температура в Іспанії різко впала, шторм «Барра» приніс проливні дощі, які разом зі снігом і льодом, що танули на великих висотах призвів до швидкого підняття рівня води в річках.

Напередодні стихія принесла із собою рвучкий вітер до 130 км/год, а подекуди здійнялася ще й завірюха.

Нагадаємо, у вересні в Іспанії сталася масштабна повінь на заході та півдні країни. Несприятливі погодні умови затопили дороги та вулиці та порушили залізничне сполучення.

Джерело: El Pais