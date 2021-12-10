Маску, яка виявляє хворих на коронавірус, розробили вчені. Фото: J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

https://racurs.ua/ua/n164259-masku-yaka-vyyavlyaie-hvoryh-na-koronavirus-rozrobyly-vcheni-foto.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється, тож вчені шукають способи зменшити поширення інфекції. Японські дослідники розробили захисні маски, які світяться під ультрафіолетом, якщо на них потрапить коронавірус.

Для своєї розробки вчені використали антитіла зі страусиних яєць. Науковці сподіваються, що за допомогою таких масок люди легко зможуть перевірити, чи заразилися вони вірусом. Про це повідомляє The Japan Times.

У рамках дослідження самкам страусів вводили неактивну форму коронавірусу. Це дозволило успішно добути велику кількість антитіл з яєць, які вони відклали.

Потім команда розробила спеціальний фільтр, який поміщають усередину маски. Фільтр можна вийняти та нанести барвник, який містить антитіла до коронавірусу з яєць страуса. Якщо вірус присутній, фільтр світиться під ультрафіолетовим світлом.

Люди, інфіковані коронавірусом, носили такі маски — вони світилися під ультрафіолетовим світлом. Однак із часом випромінювання ставало менш помітним, коли вірусне навантаження пацієнтів зменшувалося.

Наразі дослідження перевірки ефективності нової розробки ще триває. Команда вчених хоче отримати дозвіл уряду на продаж масок у 2022 році.

Нагадаємо, раніше вчені провели масштабне дослідження щодо ефективності масок у боротьбі з поширенням COVID-19. Дослідники з’ясували, що медичні маски допомагають ефективніше боротися з коронавірусом у порівнянні з тканинними.

Джерело: The Japan Times