Маску, выявляющую больных коронавирусом, разработали ученые. Фото: J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

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Коронавирус в мире активно распространяется, поэтому ученые ищут способы уменьшить распространение инфекции. Японские исследователи разработали защитные маски, светящиеся под ультрафиолетом, если на них попадет коронавирус.

Для разработки ученые использовали антитела из страусиных яиц. Ученые надеются, что с помощью таких масок люди смогут легко проверить, заразились ли они вирусом. Об этом сообщает The Japan Times.

В рамках исследования самкам страусов вводили неактивную форму коронавируса. Это позволило успешно извлечь большое количество антител из яиц, которые они отложили.

Затем команда разработала специальный фильтр, помещаемый внутрь маски. Фильтр можно вынуть и нанести краситель, содержащий антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус попал на маску, фильтр светится под ультрафиолетовым светом.

Люди, инфицированные коронавирусом, носили такие маски — они светились под ультрафиолетовым светом. Однако с течением времени излучение становилось менее заметным, когда вирусная нагрузка пациентов уменьшалась.

Сейчас исследование для проверки эффективности новой разработки продолжается. Команда ученых хочет получить разрешение правительства на продажу масок в 2022 году.

Напомним, ранее ученые провели масштабное исследование об эффективности масок в борьбе с распространением COVID-19. Исследователи выяснили, что медицинские маски помогают эффективнее бороться с коронавирусом по сравнению с тканевыми.

Источник:The Japan Times