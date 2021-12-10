Стая выдр едва не загрызла британца в ботаническом саду. Фото: Shutterstock

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Ракурс

В Сингапуре порядка 20 выдр напали на мужчину во время его прогулки в ботаническом саду. За 10 секунд животные нанесли несчастному 26 укусов.

Гражданин Великобритании Грэм Джордж Спенсер приближался ко входу в сад, когда заметил семейство выдр, пересекающих дорожку перед ним. Об этом сообщает The Guardian.

По словам пострадавшего, животные вели себя мирно, пока к ним не подбежал другой человек. Бегуну удалось избежать столкновения с животными, но Спенсеру повезло меньше.

Выдры набросились на мужчину, кусая за ноги и ягодицы, в конце концов повалив на землю. К счастью, неподалеку находился его друг, который подбежал и разогнал животных криком.

Я действительно думал, что умру. Они собирались убить меня. Меня укусили 26 раз за 10 секунд. Если бы не мой друг, я не думаю, что все еще был бы здесь. Я был бы мертв, — сказал пострадавший.

После происшествия Спенсер отправился в близлежащую больницу, где ему сделали прививку от столбняка и дали антибиотики. Атака выдр обошлась мужчине примерно в 1 тыс. 200 долл. в виде медицинских счетов.

Напомним, весной вороны напали на мужчину в центре Киева. Инцидент произошел на улице Саксаганского. Мужчина двигался по улице, после чего на него налетели две птицы и начали его нещадно клевать.

Источник: The Guardian