Зграя видр ледь не загризла британця у ботанічному саду. Фото: Shutterstock

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Ракурс

У Сінгапурі близько 20 видр напали на чоловіка під час його прогулянки у ботанічному саду. За 10 секунд тварини завдали нещасному 26 укусів.

Громадянин Великої Британії Грем Джордж Спенсер наближався до входу в сад, коли помітив сімейство видр, які перетинали доріжку перед ним. Про це повідомляє The Guardian.

За словами потерпілого, тварини поводилися мирно, поки до них не підбігла інша людина. Бігуну вдалося уникнути зіткнення з тваринами, але Спенсеру пощастило менше.

Видри накинулися на чоловіка, кусаючи за ноги та сідниці, зрештою поваливши на землю. На щастя, неподалік був його друг, який підбіг і розігнав тварин криком.

Я справді думав, що помру. Вони збиралися вбити мене. Мене вкусили 26 разів за 10 секунд. Якби не мій друг, я не думаю, що все ще був би тут. Я був би мертвий, — сказав постраждалий.

Після події Спенсер вирушив до найближчої лікарні, де йому зробили щеплення від правця та дали антибіотики. Атака видр обійшлася чоловікові приблизно 1 тис. 200 дол. у вигляді медичних рахунків.

Нагадаємо, навесні ворони напали на чоловіка в центрі Києва. Інцидент трапився на вулиці Саксаганського. Чоловік рухався вулицею, після чого на нього налетіли двоє птахів та почали його нещадно клювати.

Джерело:The Guardian