Заморозку активів Януковича ще на рік продовжила Швейцарія

Віктор Янукович, фото: «112»

https://racurs.ua/ua/n164257-zamorozku-aktyviv-yanukovycha-sche-na-rik-prodovjyla-shveycariya.html

Ракурс

Швейцарія до лютого 2023 року продовжила заморозку активів екс-президента України Віктора Януковича.

Відповідне рішення сьогодні, 10 грудня, ухвалила Федеральна Раді Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Швейцарія у лютому 2014 року, у зв’язку з тогочасною ситуацією в Україні, заморозила активи Януковича та його оточення на суму приблизно 70 млн швейцарських франків (понад 69 млн дол).

Відтоді в Україні триває кримінальне розслідування щодо відповідних осіб, проте судових рішень про незаконне походження активів для можливої подальшої реституції досі не ухвалено.

На тлі цього Федеральна рада ухвалила рішення продовжити превентивне заморожування активів щодо України до лютого 2023 року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за цей час Україна в межах розслідування відповідних кримінальних проваджень подала до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу й отримала від цієї країнинизку доказів.

У відомстві зазначають, що, згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість такого заморожування активів обмежена десятьма роками.

Нагадаємо, до Окружного адмінсуду Києва нещодавно надійшов позов Януковича, яким екс-президент намагається оскаржити рішення Верховної Ради про його відсторонення з посади президента, ухвалене у лютому 2014 року.