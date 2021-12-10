Заморозку активов Януковича еще на год продлила Швейцария

Виктор Янукович, фото: «112»

https://racurs.ua/n164257-zamorozku-aktivov-yanukovicha-esche-na-god-prodlila-shveycariya.html

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Швейцария до февраля 2023 года продлила заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее решение сегодня, 10 декабря, принял Федеральный Совет Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Швейцария в феврале 2014 года, в связи с тогдашней ситуацией в Украине, заморозила активы Януковича и его окружения на сумму примерно 70 млн швейцарских франков (более 69 млн долл.).

С тех пор в Украине идет уголовное расследование в отношении соответствующих лиц, однако судебные решения о незаконном происхождении активов для возможной дальнейшей реституции до сих пор не приняты.

На фоне этого Федеральный совет принял решение продлить превентивную заморозку активов по Украине до февраля 2023 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время Украина в рамках расследования соответствующих уголовных производств подала в Швейцарию несколько запросов о взаимной правовой помощи и получила от этой страны ряд доказательств.

В ведомстве отмечают, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки активов ограничена десятью годами.

Напомним, в Окружной админсуд Киева недавно поступил иск Януковича, которым экс-президент пытается обжаловать решение Верховной Рады об его отстранении от должности президента, принятое в феврале 2014 года.