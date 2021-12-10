Когда Россия может остановить транзит газа через Украину, рассказал Оператор ГТС

https://racurs.ua/n164256-kogda-rossiya-mojet-ostanovit-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-rasskazal-operator-gts.html

Ракурс

Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже этой зимой. Об этом заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы» Сергей Макогон.

По его словам, полная остановка транзита является исключительно политическим вопросом, а не экономическим. Об этом Макогон заявил в интервью изданию «Цензор. нет».

Он обратил внимание, что за последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям:

прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ;

блокирование экспорта угля из Казахстана;

стягивание российских войск к границам.

Не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Я надеюсь, что до этого не дойдет, — уточнил Макогон.

Он заверил, что в случае реализации такого сценария украинская ГТС технически готова и сможет работать на ресурсах, которые есть в хранилищах. Однако в целом для экономики Украины нехватка ресурса станет большой проблемой.

«Ракурс» сообщал, что российский газопровод «Северный поток-2» существенно сократит ежегодные доходы Украины от транзита через украинскую газотранспортную систему. Доходы упадут к 1,2 млрд дол. уже к 2024 году.

Источник:«Цензор. нет»