Когда Россия может остановить транзит газа через Украину, рассказал Оператор ГТСhttps://racurs.ua/n164256-kogda-rossiya-mojet-ostanovit-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-rasskazal-operator-gts.htmlРакурс
Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже этой зимой. Об этом заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы» Сергей Макогон.
По его словам, полная остановка транзита является исключительно политическим вопросом, а не экономическим. Об этом Макогон заявил в интервью изданию «Цензор. нет».
Он обратил внимание, что за последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям:
- прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ;
- блокирование экспорта угля из Казахстана;
- стягивание российских войск к границам.
Не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Я надеюсь, что до этого не дойдет, — уточнил Макогон.
Он заверил, что в случае реализации такого сценария украинская ГТС технически готова и сможет работать на ресурсах, которые есть в хранилищах. Однако в целом для экономики Украины нехватка ресурса станет большой проблемой.
«Ракурс» сообщал, что российский газопровод «Северный поток-2» существенно сократит ежегодные доходы Украины от транзита через украинскую газотранспортную систему. Доходы упадут к 1,2 млрд дол. уже к 2024 году.
Источник:«Цензор. нет»