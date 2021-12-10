В Украине 11 декабря ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 11 декабря предусматривает осадки, преимущественно в виде дождя, в большинстве регионов. На востоке без осадков, на западе ожидается мокрый снег.

Кроме того, в западных областях нашей страны видимость будут ухудшать туманы, а на дорогах возможен гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха на западе в течение дня составит -2°…+4° (в Карпатах — −1…−5°), на остальной территории — +2…+9° (на юге страны днем — до + 12°).

Погода в Киеве будет пасмурной, днем ожидается дождь. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах +6…+8°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, без осадков. Столбики термометров ночи опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность и дождь ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +9…+11° ночью и +10…+12° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает переменную облачность, без осадков. Термометры ночью покажут +1…+3°, днем — +4…+6°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo