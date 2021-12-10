Уникальный меч викингов нашли в Шотландии. Фото: Wikipedia

https://racurs.ua/n164254-unikalnyy-mech-vikingov-nashli-v-shotlandii-foto.html

Ракурс

Захоронение викингов на острове Папа-Уэстрей в Шотландии обнаружили археологи. Находки были в плачевном состоянии, поэтому ученым пришлось проводить анализы дольше обычного.

Одним из самых захватывающих найденных предметов является меч, который, как полагают, относится к типу D — самого тяжелого вида оружия викингов. Об этом пишет «Популярная механика».

Меч был обнаружен в необычном положении внутри погребения: он лежал поверх тела, рукоятью у бедра и кончиком лезвия у лица.

По мнению археологов, размещение меча рядом с телом, лезвием вниз, встречается гораздо чаще.

Чтобы понять больше об истории клинка, ученые забрали в лабораторию не только сам меч, но и окружающую его почву.

Отмечается, что необычность мечей типа D заключается в тяжелых рукоятках, которые украшали.

Напомним, археологи в Норвегии нашли остатки нескольких длинных домов конца железного века, которые принадлежали викингам.

Источник: «Популярная механика»