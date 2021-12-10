Унікальний меч вікінгів знайшли в Шотландії. Фото: Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n164254-unikalnyy-mech-vikingiv-znayshly-v-shotlandiyi-foto.html

Ракурс

Поховання вікінгів на острові Папа-Вестрей у Шотландії виявили археологи. Знахідки перебували у поганому стані, тому вченим довелося проводити аналізи довше, ніж зазвичай.

Одним із найбільш захоплюючих знайдених предметів є меч, який, як вважають, належить до типу D — найважчого виду зброї вікінгів. Про це пише «Популярна механіка».

Меч знайшли в незвичайному положенні всередині поховання: він лежав поверх тіла, рукояттю біля стегна та кінчиком леза в обличчя.

На думку археологів, розміщення меча поруч із тілом, лезом униз, трапляється набагато частіше.

Щоб зрозуміти краще історію клинка, вчені забрали в лабораторію не тільки сам меч, а й навколишній ґрунт.

Зазначається, що незвичайність мечів типу D полягає у важких ручках, які прикрашали.

Нагадаємо, археологи в Норвегії знайшли залишки декількох довгих будинків кінця залізного віку, які належали вікінгам.

Джерело: «Популярна механіка»