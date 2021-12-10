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Ракурс
Унікальний меч вікінгів знайшли в Шотландії. Фото: Wikipedia

Унікальний меч вікінгів знайшли в Шотландії (ФОТО)

10 гру 2021, 17:21
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Поховання вікінгів на острові Папа-Вестрей у Шотландії виявили археологи. Знахідки перебували у поганому стані, тому вченим довелося проводити аналізи довше, ніж зазвичай.

Одним із найбільш захоплюючих знайдених предметів є меч, який, як вважають, належить до типу D — найважчого виду зброї вікінгів. Про це пише «Популярна механіка».

Меч знайшли в незвичайному положенні всередині поховання: він лежав поверх тіла, рукояттю біля стегна та кінчиком леза в обличчя.

На думку археологів, розміщення меча поруч із тілом, лезом униз, трапляється набагато частіше.

Щоб зрозуміти краще історію клинка, вчені забрали в лабораторію не тільки сам меч, а й навколишній ґрунт.

Зазначається, що незвичайність мечів типу D полягає у важких ручках, які прикрашали.


Нагадаємо, археологи в Норвегії знайшли залишки декількох довгих будинків кінця залізного віку, які належали вікінгам.

Джерело: «Популярна механіка»

Джерело: Ракурс


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