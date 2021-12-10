Чоловік впав зі сходів вдома і стягнув з роботодавця компенсацію. Фото: istock

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Ракурс

Курйозний випадок трапився в Німеччині — чоловік пошкодив спину, працюючи вдома, і стягнув компенсацію зі свого роботодавця.

Він довів у суді, що йшов вдома сходами для того, аби працювати, а тому падіння відбулося під час маршруту на роботу. Про це повідомляє The Guardian.

Чоловік розповів, що випадок стався вранці, коли він підвівся з ліжка й почав спускатися гвинтовими сходами, щоби сісти за комп’ютер і приступити до роботи. Раптово він посковзнувся і впав на спину.

Суд визнав це травмою на виробництві, адже «перша ранкова поїздка з ліжка в домашній офіс вважається робочим маршрутом». Водночас якби чоловік сказав, що спускався за сніданком, у страхуванні могли відмовити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курйозний випадок трапився в Італії — в одному із центрів вакцинації чоловік хотів обдурити співробітників і отримати вакцину в силіконову руку. 50-річний чоловік у такий спосіб хотів «прищепитися» першою дозою.

Джерело: The Guardian