Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Чоловік впав зі сходів вдома і стягнув з роботодавця компенсацію. Фото: istock

Чоловік впав зі сходів вдома і стягнув з роботодавця компенсацію

10 гру 2021, 17:20
999

Курйозний випадок трапився в Німеччині — чоловік пошкодив спину, працюючи вдома, і стягнув компенсацію зі свого роботодавця.

Він довів у суді, що йшов вдома сходами для того, аби працювати, а тому падіння відбулося під час маршруту на роботу. Про це повідомляє The Guardian.

Чоловік розповів, що випадок стався вранці, коли він підвівся з ліжка й почав спускатися гвинтовими сходами, щоби сісти за комп’ютер і приступити до роботи. Раптово він посковзнувся і впав на спину.

Суд визнав це травмою на виробництві, адже «перша ранкова поїздка з ліжка в домашній офіс вважається робочим маршрутом». Водночас якби чоловік сказав, що спускався за сніданком, у страхуванні могли відмовити.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курйозний випадок трапився в Італії — в одному із центрів вакцинації чоловік хотів обдурити співробітників і отримати вакцину в силіконову руку. 50-річний чоловік у такий спосіб хотів «прищепитися» першою дозою.

Джерело: The Guardian

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів