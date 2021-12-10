Донбас. Фото: istock

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На Донбасі в селі Звірове Покровського району колишній чоловік із ревнощів кинув гранату в будівлю, де перебувала жінка зі своїм чинним співмешканцем. Унаслідок вибуху 47-річна жінка померла, а її співмешканець у лікарні.

За вбивство та замах на вбивство ревнивцю загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Трагедія трапилася вчора, 9 грудня, о 22.51. До поліції надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що в приватному будинку стався вибух. На місце інциденту правоохоронці і вибухотехнічна служба.

Поліцейські встановили, що в оселі проживає 47-річна жінка разом зі своїм 43-річним співмешканцем. До них у гості приїхав 44-річний колишній співмешканець жінки. Між ними виник конфлікт, під час якого гість вирішив влаштувати криваву помсту й кинув гранату Ф-1.

Від отриманих травм жінка загинула на місці, а її співмешканець госпіталізований з осколковими пораненнями. Сам правопорушник отримав незначні ушкодження та від медичної допомоги відмовився.

Фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним є житель Слов’янська, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та крадіжку. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та замах на умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підпал квартири з власними дітьми та дружиною влаштував колишній депутат на Київщині. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.