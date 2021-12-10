Убийство из ревности. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n164252-jenschina-pogibla-lubimyy-v-bolnice-na-donbasse-iz-revnosti-vzorvali-granatu.html

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На Донбассе в селе Зверево Покровского района бывший мужчина из ревности бросил гранату в здание, где находилась женщина со своим сожителем. В результате взрыва 47-летняя женщина умерла, а ее сожитель в больнице.

За убийство и покушение на убийство ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Трагедия произошла вчера, 9 декабря, в 22.51. В полицию поступило сообщение от врачей «скорой» о том, что в частном доме произошел взрыв. На место инцидента прибыли правоохранители и взрывотехническая служба.

Полицейские установили, что в доме проживает 47-летняя женщина вместе со своим 43-летним сожителем. К ним в гости приехал 44-летний бывший сожитель женщины. Между ними возник конфликт, во время которого гость решил устроить кровавую месть и бросил гранату Ф-1.

От полученных травм женщина погибла на месте, а ее сожитель госпитализирован с осколочными ранениями. Сам правонарушитель получил незначительные повреждения и от медицинской помощи отказался.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им является житель Славянска, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и кражу. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и покушение на умышленное убийство).

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