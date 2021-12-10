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Украина раскрыла информацию о преступлениях СССР в Крыму

Украина раскрыла новые данные об НКВД, РФ — засекретила сталинских палачей

10 дек 2021, 16:48
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СБУ и Государственная архивная служба предоставили онлайн-доступ к архивным документам о деятельности советских репрессивных органов в Крыму.

В них, в частности, содержатся сведения об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались на Крымском полуострове. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В настоящее время крайне важно знакомить широкую общественность с исторической правдой", — подчеркивают в ведомстве.

Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн:

  • акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920−1922 и 1928−1934 годов и судебных органов на территории Крыма за 1920−1941 годы;
  • протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921−1922 годы;
  • часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.

В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел, — отмечают в СБУ.

Обнародованные документы доступны по ссылке.

Україна розкрила інформацію про злочини СРСР у Криму, документ: СБУ

Отмечается, что Архив СБУ на следующий год планирует продолжить пополнение тематической коллекции, в частности протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами о исполнении смертных приговоров по решениям этого внесудебного органа.

В то же время в России засекречивают информацию о палачах НКВД.

Так, 8 декабря Верховный суд РФ признал законными положения президентского указа № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» от 30 ноября 1995 года, на основании которых была засекречена информация о сотрудниках НКВД, причастных к репрессиям, сообщает издание Meduza.

Такое решение было принято при рассмотрении иска историка Сергея Прудовского, изучающего массовые репрессии против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги.

Прудковский, в частности, пытался получить данные имена сотрудников НКВД, причастных к делу Татьяны Кулик, расстрелянной как «японская шпионка» в 1937 году и посмертно реабилитированной. Дело Кулик рассекретили в 2019 году.

Однако на основании этого президентского указа ФСБ отказались предоставить соответствующую информацию, мотивировав это тем, что раскрытие имен сотрудников может «привести к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды».


Прудковский в своем иске подчеркивал, что указ № 1203 составлен так, что позволяет отнести сотрудников НКВД к контрразведчикам, личные данные которых не подлежат разглашению. В то же время, представители ФСБ в суде утверждали, что отмена положений указа «ставит под угрозу обороноспособность государства».

Источник: СБУ, Meduza


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