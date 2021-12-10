Арсен Аваков прокомментировал переговоры Байдена и Зеленского. Фото: Главком

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Ракурс

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, прокомментировал переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена, президентов Украины и США.

Байден простимулировал активность и единство европейского политикума в поддержке Украины. Об этом Аваков написал в своем телеграм-канале.

Это важно особенно для канцлера Германии Олафа Шольца, для которого нормандский переговорный процесс является новым жизненным вызовом. Добавляет оптимизма позиция и нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, последовательного критика агресивной политики Путина, активного критика аннексии Крыма и «Северного потока-2», — отметил экс-министр.

По его словам, благодаря инициативе США, цивилизованный мир возвращается к пониманию своей миссии — защите свободы и демократии, а также принципам правового порядка и мирному сосуществованию наций.

Аваков считает, что мир демонстрирует все более высокую готовность защищать Украину, таким образом сдерживая распространение идеологии страны-агрессора.

Однако есть и неприятная новость. Байден не счел нужным накануне разговора с Путиным пообщаться с президентом Украины. Это свидетельствует об утрате статуса субъектности украинской власти в глазах мировых лидеров, — прокомментировал политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора поздно вечером 9 декабря обсудили вопросы урегулирования войны на Донбассе и реформ в Украине.