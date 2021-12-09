Автономия Донбасса - у Зеленского ответили на возможное давление США

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Обеспечить особый статус Донбасса могут потребовать США от Украины. Об этом пишет издание Associated Press, ссылаясь на представителей администрации президента Джо Байдена.

Associated Press отмечает, что перед американским лидером стоит перед вызовами, связанными со стремлением Киева вступить в ряды НАТО и статусом Донбасса.

Источники издания в Белом доме предполагают, что Вашингтон будет оказывать давление на Украину с целью официального предоставления определенной автономии захваченным районам Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), «особый статус» которых был заложен еще в Минске.

Для Байдена вызовом будет поощрить Киев «принять некоторые факты на востоке Украины, не сдаваясь поддающимся Путину».

Источник издания, знакомый с переговорами между Украиной и США, сообщил, что Киев готов участвовать в переговорах по определению «особого статуса» в разрезе культурных и языковых особенностей Донбасса, но отвергнет любые изменения в Конституцию, которые дают региону право вето относительно национальной политики.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Liga.net заявил, что Россия не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождения заложников и нормальной работы КПВВ.

Как можно говорить о политике, когда элементарные условия жизни не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе — то, что называется on the ground, — отметил советник Ермака.



Напомним, Байден провел переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и планирует 9 декабря в 19.30 поговорить с Владимиром Зеленским.

Источник: Associated Press, Liga.net