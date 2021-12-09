Набить купола на свинье – в тату-салон в Киеве привели животное

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Ракурс

В Киеве тату-салон решил установить рекорд, набив татуировку на живую свинью. В Одессе тату-салон этой сети залили краской.

Татуировщики сети тату-студий Lamarch tattoo-studio привезли живую свинью в киевский тату-салон, чтобы набить ей татуировку, снять процесс на фото и видео и установить национальный рекорд.

В Национальном реестре рекордов заявили, что «действия этих пока неустановленных лиц не являются и не могут иметь ничего общего не только с рекордом, но даже с человеческим подобием».

В Одессе один из тату-салонов этой сети залили красной краской и написали: «Здесь издеваются над животными».

Зоозащитники обратились к стражам порядка и полиция Киева проверяют заявление об издевательстве над животным.

В одном из тату-салонов работники выложили в соцсети фото с привязанной свиньей и заявили, что готовятся сделать ей татуировку, — сообщила пресс-служба Нацполиции.

Заявление поступило в Деснянское управление полиции столицы. На место выехала следственно-оперативная группа и полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.

Об инциденте в полицию сообщили зоозащитники из UA Animals в Instagram.

Впоследствии в тату-салоне объяснили, что свинье якобы никто не набивал «куполы» на спине. Все это инсценировали ради хайпа.

После огласки страница салона в Instagram теперь недоступна для просмотра, а в профиле написано: «Зоозащитников не принимаем».