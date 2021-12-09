Набити куполи на свині - в тату-салон у Києві привели тварину

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Ракурс

У Києві тату-салон вирішив встановити рекорд, набивши татуювання на живу свиню. В Одесі тату-салон цієї мережі залили фарбою.

Татуювальники мережі тату-студій Lamarch tattoo-studio привезли живу свиню до київського тату-салону, щоб набити їй татуювання, зняти процес на фото та відео і встановити національний рекорд.

У Національному реєстрі рекордів заявили, що «дії цих поки що невстановлених осіб не є і не можуть мати нічого спільного не лише з рекордом, але навіть із людською подобою».

В Одесі один із тату-салонів цієї мережі залили червоною фарбою та написали: «Тут знущаються з тварин».

Зоозахисники звернулися до правоохоронців і поліція Києва перевіряють заяву про знущання з тварини.

В одному з тату-салонів працівники виклали в соцмережі фото з прив’язаною свинею і заявили, що готуються зробити їй татуювання, — повідомила пресслужба Нацполіції.

Заява надійшла до Деснянського управління поліції столиці. На місце виїхала слідчо-оперативна група і поліцейські внесли відомості про подію у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Про інцидент у поліцію повідомили зоозахисники з UA Animals в Instagram.

Згодом у тату-салоні пояснили, що свині нібито ніхто не набивав «куполи» на спині. Все це буцімто інсценували заради хайпу.

Після розголосу сторінка салону в Instagram тепер недоступна для перегляду, а в профілі написано: «Зоозахисників не приймаємо».