Гігантську планету відкрито в системі Бета Центавра. Фото: ESO

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Космос продовжують досліджувати вчені. Міжнародна група астрономів зробила цікаве відкриття.

У своєму дослідженні вчені заявили про виявлення гігантської планети, яка знаходиться в системі Бета Центавра, повідомляє Nature.

Планета отримала назву b Centauri b або b Centauri (AB) b. Зазначається, що вона в 10 разів масивніша за Юпітер, що робить її однією з наймасивніших планет, коли-небудь знайдених.

До того ж вона рухається у своїй зірковій системі по одній з найширших орбіт з усіх, що коли-небудь спостерігалися — на відстані в 100 разів більшій, ніж від Юпітера до Сонця.

Можливо, величезною відстанню до центральної пари зірок і пояснюється загадка її виживання.

Раніше вважалося, що навколо таких масивних зірок утворення великих планет неможливе. Знімок гігантської екзопланети вчені отримали за допомогою телескопа Європейської південної обсерваторії.

Планета у системі Бета Центавра досить дивна. Вона існує в середовищі, абсолютно несхожому на те, яке ми бачимо на Землі та в Сонячній системі. Це середовище з екстремальними та агресивними умовами, заповнене жорстким випромінюванням, і все в ньому великомасштабне: величезні зірки, величезна планета, величезні відстані, — розповіли вчені.

Подвійна зірка Бета Центавра розташована на відстані приблизно 325 світлових років від Землі в напрямку сузір’я Центавра.

Сумарна маса компонентів системи щонайменше в шість разів більша за Сонячну, що робить її, причому з величезним відривом, наймасивнішою, в якій підтверджено існування планет.

Джерело: Nature