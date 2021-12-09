Гигантская планета открыта в системе Бета Центавра (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n164200-gigantskaya-planeta-otkryta-v-sisteme-beta-centavra-foto-video.html

Ракурс

Космос продолжают изучать ученые. Международная группа астрономов совершила интересное открытие.

В своем исследовании ученые заявили об обнаружении гигантской планеты, находящейся в системе Бета Центавра, сообщает Nature.

Планета получила название b Centauri b или b Centauri (AB) b. Отмечается, что она в 10 раз массивнее Юпитера, что делает ее одной из самых массивных планет, когда-либо найденных.

Более того, она движется в своей звездной системе по одной из самых широких орбит из всех когда-либо наблюдавшихся — на расстоянии в 100 раз большем, чем от Юпитера до Солнца.

Возможно, огромным расстоянием до центральной пары звезд и объясняется загадка ее выживания.

Ранее считалось, что вокруг столь массивных звезд образование крупных планет невозможно. Снимок гигантской экзопланеты ученые получили, используя телескоп Европейской южной обсерватории.

Планета в системе Бета Центавра довольно странная. Она существует в среде, совершенно непохожей на то, что мы видим на Земле и в Солнечной системе. Эта среда с экстремальными и агрессивными условиями, заполненная жестким излучением, и все в ней крупномасштабное: огромные звезды, огромная планета, огромные расстояния, — рассказали ученые.

Двойная звезда Бета Центавра расположена на расстоянии примерно 325 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавра.

Суммарная масса компонентов системы по меньшей мере в шесть раз больше Солнечной, что делает ее, причем с огромным отрывом, самой массивной, в которой подтверждено существование планет.

Источник: Nature