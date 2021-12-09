Сотни поваленных деревьев - Киев приходит в себя после ледяного плена

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Погода в Киеве укрыла слоем льда деревья. В результате метеорологических условий повреждения получили около 760 деревьев. Об этом сообщает «Киевзеленстрой».

Жители столицы публикуют фото сломанных веток и сваленных на придомовые территории деревьев. В аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя» первые звонки о поврежденных деревьях начали поступать 8 декабря в 14.00. За сутки работники совершили 140 выездов. Речь идет о расчистке территории возле жилых домов, школ, детсадов.

В результате непогоды лед намерз на ветвях и стволах, не выдержали более 600 деревьев в парках и скверах: 71 дерево сломано полностью и еще 544 повреждены, с обломанными ветвями.

«Киевзеленстрой» просит граждан быть осторожными и не стоять под деревьями, не парковать под ними автомобили.

Фото: Вечерний Киев, Александра Примаченко в Фейсбук