Сотні повалених дерев - Київ оговтується від крижаного полону

https://racurs.ua/ua/n164201-sotni-povalenyh-derev-kyyiv-ogovtuietsya-vid-kryjanogo-polonu-foto.html

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Погода у Києві вкрила льодовим шаром дерева. Внаслідок таких метеорологічних умов пошкоджень зазнали близько 760 дерев. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

Мешканці столиці публікують фото зламаних гілок та повалених на прибудинкові території дерев. До аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду» перші дзвінки про пошкоджені дерева почали надходити 8 грудня о 14.00. За добу працівники здійснили 140 виїздів. Йдеться про розчищення території біля житлових будинків, шкіл, дитсадків.

Внаслідок негоди крига намерзла на гіллі та стовбурах, не витримали понад 600 дерев у парках та скверах: 71 дерево зламано повністю та ще 544 пошкоджені, з обламаним гіллям.

«Київзеленбуд» просить киян бути обережними й не стояти під деревами, не паркувати поблизу них автомобілі.

Фото: Вечірній Київ, Олександра Примаченко у Фейсбук