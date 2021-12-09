Байден і Зеленський зідзвоняться після розкриття нових санкцій США за корупцію

https://racurs.ua/ua/n164199-bayden-i-zelenskyy-zidzvonyatsya-pislya-rozkryttya-novyh-sankciy-ssha-za-korupciu.html

Ракурс

Розмова президента Володимира Зеленського й очільника Білого дому Джо Байдена відбудеться 9 грудня орієнтовно о 19.30

Володимир Зеленський і Джозеф Байден зідзвоняться 9 грудня орієнтовно о 19.30. Вони обговорять, зокрема, й результати переговорів президента США з Володимиром Путіним.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Він відзначив, що це попередня інформація, у якій можливі зміни.

Крім того, Зеленський у четвер візьме участь в онлайн-саміті за демократію.

На дводенному віртуальному саміті президента Байдена зберуться лідери демократичних держав світу, представники громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектору. Перший день саміту проходитиме під керівництвом американського лідера.

Основні теми саміту: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та заохочення поваги до прав людини.

Відзначимо, що Зеленський і Байден розмовлятимуть після того, як США оголосять санкції проти «корумпованих» осіб в Україні. Такий анонс зробила 9 грудня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Вона заявила, що о 17.30 США оголосять нові санкції проти осіб, пов’язаних із корупцією. Деякі прізвища, за її словами, відомі українцям.

Нагадаємо, що 7 грудня відбулися відеоперемовини між президентами Росії та США. Онлайн-саміт тривав понад дві години.

Згодом Байден поговорив із лідерами європейських держав, в Білому домі також анонсували дзвінок до Зеленського.