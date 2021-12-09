США анонсували нові санкції проти корумпованих українців (ВІДЕО)

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Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала оголошення сьогодні на «Саміті за демократію» санкцій Америки проти «корумпованих» осіб.

Цей форум лідерів союзних США держав, включаючи Україну, який сьогодні проводитиме президент США Джо Байден.

Йдеться про українських «корумпованих осіб». Квін каже, що 9 грудня о 17.30 США оголосять нові санкції проти осіб, пов’язаних із корупцією. Деякі прізвища, за її словами, відомі українцям.

О 17.30 сьогодні буде дуже важливе оголошення про санкції США, яке підтверджує нашу рішучість у притягненні корупціонерів до відповідальності. Ви деякі з цих прізвищ дізнаєтесь, — сказала Квін під час конференції «Сім років антикорупційної реформи», присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією.

Крім того, очільниця Посольства США в Києві заявила, що Україні до кінця 2021 року слід завершити конкурс із обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів, має вплив на всі антикорупційні справи в Україні. Враховуючи важливість незалежності САП, ми раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке сталося після значних затримок, — сказала Квін.

Вона закликала без зволікань завершити процес призначення нового керівника САП.