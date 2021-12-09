США анонсировали новые санкции против коррумпированных украинцев, фото - УП

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Временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин анонсировала объявление сегодня на «Саммите за демократию» санкций Америки против «коррумпированных» лиц.

Этот форум лидеров союзных США государств, включая Украину, сегодня проведет президент США Джо Байден.

Речь идет об украинских «коррумпированных лицах». Квин сказала, что 9 декабря в 17.30 США объявят новые санкции против лиц, связанных с коррупцией. Некоторые фамилии, по ее словам, известны украинцам.

В 17.30 сегодня будет очень важное объявление о санкциях США, которое подтверждает нашу решимость в привлечении коррупционеров к ответственности. Вы некоторые из этих фамилий узнаете, — сказала Квин во время конференции «Семь лет антикоррупционной реформы», посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

Кроме того, глава Посольства США в Киеве заявила, что Украине до конца 2021 года следует завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, оказывает влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек, — сказала Квин.

Она призвала без промедления завершить процесс назначения нового руководителя САП.

Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс назначения нового руководителя был завершен, — подытожила временная поверенная США в Украине.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о внесении олигарха и бывшего владельца «ПриватБанка» и членов его семьи в санкционный раздел 7031.