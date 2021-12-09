Еще одна страна-сосед Украины ограничила въезд из-за новой вспышки ковида. Фото: УП

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Въезд в Румынию в условиях пандемии COVID-19 будет проходить по новым правилам. Для въезда в Румынию из Украины даже вакцинированным людям необходимо будет предъявить негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Тест должен быть проведен не больше чем за 48 часов до въезда в Румынию. Новые правила начнут действовать с 10 декабря и продлятся как минимум до 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Ранее Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для прибывших из Украины невакцинированных путешественников.

Также правительство страны ослабило карантинные ограничения на период рождественских праздников. Планируется отменить ночной комендантский часа для невакцинированных и разрешить посещать торговые центры и гостиницы тем, кто имеет негативные тесты, а не только для вакцинированных.

Напомним, что Министерство здравоохранения Польши вводит дополнительные правила для пересечения границы из-за появления штамма «Омикрон». Новые ограничения начнут действовать с 15 декабря.

Для въезда в Польшу обязательно будет наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР или антиген), который сделан не ранее чем за 24 часа до въезда. Это правило также распространяется на полностью вакцинированных граждан.

Великобритания сделала тестирование на COVID-19 обязательным для въезда в страну. Кипр ввел обязательное ПЦР-тестирование по прибытию для всех туристов.