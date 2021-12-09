Ще одна країна-сусід України обмежила в'їзд через новий спалах ковіду. Фото: УП

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В’їзд у Румунію в умовах пандемії COVID-19 буде проходити за новими правилами. Для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям необхідно буде пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Тест має бути проведений не більше ніж за 48 годин до в’їзду в Румунію. Нові правила почнуть діяти з 10 грудня і триватимуть як мінімум до 8 січня. Про це інформують у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Раніше Румунія запровадила карантинний режим на 14 днів для прибулих з України невакцинованих мандрівників.

Також уряд країни послабив карантинні обмеження на період різдвяних свят. Планується скасувати нічну комендантську годину для невакцинованих і дозволити відвідувати торгові центри та готелі тим, хто має негативні тести, а не тільки для вакцинованих.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я Польщі вводить додаткові правила для перетину кордону через появу штаму «Омікрон». Нові обмеження почнуть діяти з 15 грудня.

Для в’їзду в Польщу обов’язковою буде наявність негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР або антиген), який зроблений не раніше ніж за 24 години до в’їзду. Це правило також поширюється для повністю вакцинованих громадян.

Велика Британія зробила тестування на COVID-19 обов’язковим для в’їзду в країну. Кіпр ввів обов’язкове ПЛР-тестування по прибуттю для усіх туристів.