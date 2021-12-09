Коронавірус в Україні скосив понад 1 тис. дітей. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні досі вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка, але загальна хвиля захворюваності пішла на спад.

За минулу добу, 8 грудня, вірус виявили у 12 тис. 376 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 449 інфікованих. Померли від хвороби 465 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Серед хворих 1 тис. 78 дітей і 194 медпрацівники.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 178 тис. 796 людей. Одну дозу отримали 69 тис. 267 людей, повністю імунізовані — 109 тис. 529 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські медики виявили ще один побічний ефект від пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.