Коронавирус в Украине скосил более 1 тыс. детей. Фото: istock

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Коронавирус в Украине до сих пор бушует и отправляет украинцев на больничные койки, но общая волна заболеваемости пошла на убыль.

За минувшие сутки, 8 декабря, вирус обнаружили у 12 тыс. 376 граждан. В больницы попали 2 тыс. 449 инфицированных. Умерли от болезни 465 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Среди больных 1 тыс. 78 детей и 194 медработника.

Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 178 тыс. 796 человек. Одну дозу получили 69 тыс. 267 человек, полностью иммунизированы — 109 тыс. 529 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские медики обнаружили еще один побочный эффект от пандемии коронавирусной болезни COVID-19.