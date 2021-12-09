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Коронавирус в Украине скосил более 1 тыс. детей. Фото: istock
Коронавирус в Украине скосил более 1 тыс. детей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n164170-koronavirus-v-ukraine-skosil-bolee-1-tys-detey-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине до сих пор бушует и отправляет украинцев на больничные койки, но общая волна заболеваемости пошла на убыль.
За минувшие сутки, 8 декабря, вирус обнаружили у 12 тыс. 376 граждан. В больницы попали 2 тыс. 449 инфицированных. Умерли от болезни 465 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Среди больных 1 тыс. 78 детей и 194 медработника.
Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 178 тыс. 796 человек. Одну дозу получили 69 тыс. 267 человек, полностью иммунизированы — 109 тыс. 529 человек.
Напомним, ранее мы сообщали, что американские медики обнаружили еще один побочный эффект от пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
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