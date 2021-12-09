ДТП на Тернопольщине унесло жизни двух человек — автобус переделали с грузовика

ДТП. Фото: полиция

https://racurs.ua/n164179-dtp-na-ternopolschine-uneslo-jizni-dvuh-chelovek-avtobus-peredelali-s-gruzovika.html

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ДТП на Тернопольщине унесло жизни двух человек — они умерли в больнице от полученных травм.

Выяснилось, что один из автобусов был переделан из грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла 8 декабря в 17.00 на дороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, возле села Лозовая. Там не разминулись маршрутный автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, следовавший по маршруту Кременец-Тернополь и автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT.

В результате удара в больницу госпитализировали обоих водителей, двух пассажиров из легкового автомобиля и пять из автобуса. У пострадавших травмы разной степени тяжести. Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще два пассажира в тяжелом состоянии.

Следствие установило, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Следователи устанавливают детали автопроисшествия и причины выезда на полосу встречного движения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Тернопольской области рейсовый автобус Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате ДТП за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились девять человек, среди которых водитель маршрутки.